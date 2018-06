Brühl (dpa) - Die Hoffnung auf eine Rettung der drei bei einem Hauseinsturz in Brühl bei Köln verschütteten Menschen schwindet. Große Gebäudeteile der Decke seien bis in die Kellerräume eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Brühl im Rhein- Erft-Kreis, Josef Uhlhaas, der Nachrichtenagentur dpa. Durch die Explosion war gestern Abend eine Doppelhaushälfte in Brühl eingestürzt. Ein 12-jähriger Junge konnte verletzt aus den Trümmern geborgen werden. Drei weitere Bewohner - seine 10- jährige Schwester, sein Vater und dessen Lebensgefährtin - werden weiterhin vermisst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.