Washington (dpa) - Ein schwerer Schneesturm hat den Mittleren Westen der USA erfasst. Starke Windböen und Frost sorgten für zusätzliche Schwierigkeiten in fünf Bundesstaaten, darunter South Dakota, Illinois und Missouri. Der Blizzard soll nach Berechnung der Meteorologen bis zu einem halben Meter Neuschnee bringen. Nach CNN-Berichten wurden bereits erste Autobahnen geschlossen, vielerorts ereigneten sich Verkehrsunfälle. Sowohl in Chicago als auch in Minneapolis wurden Dutzende Flüge abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.