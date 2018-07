Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht die EU auf dem Weg hin zu einer politischen Union. In zehn Jahren werde es eine Struktur geben, die sehr viel stärker dem entspreche, was man als politische Union bezeichnet, sagte der Minister der «Bild am Sonntag». Schäuble stellte angesichts der aktuellen Euro-Probleme die grundsätzliche Frage, ob eine gemeinsame Geldpolitik ohne eine verbindliche koordinierte Finanzpolitik funktionieren kann. Der Minister bekundete grundsätzliche Gesprächsbereitschaft über eine stärkere Verzahnung der Finanzpolitik der Euro-Staaten.

