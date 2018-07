Stockholm (dpa) - Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist offenbar nur knapp einem verheerenden Terroranschlag entgangen. Bei zwei Explosionen in einer belebten Einkaufstraße starb ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter. Zwei Passanten wurden verletzt. Die Polizei will sich am Vormittag zu einem möglichen terroristischen Hintergrund äußern. Gestern Nachmittag war mitten in der Stockholmer Innenstadt erst ein Auto explodiert. Nur wenige Minuten später sprengte sich der Selbstmordattentäter ganz in der Nähe in die Luft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.