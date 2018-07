Stockholm (dpa) - Der Selbstmordattentäter von Stockholm hat neben einer Droh-Mail offenbar auch einen gesprochenen Abschiedstext verschickt. Die Nachrichtenagentur TT bestätigte, dass sie einen solchen Audio-Anhang erhalten habe. Der Selbstmordattentäter hatte gestern Nachmittag zunächst ein Auto an einer belebten Einkaufsstraße zur Explosion gebracht. Wenige Minuten später sprengte er sich 200 Meter entfernt in einem Auto selbst in die Luft. In dem gesprochenen Text berichtete der Mann, dass er sich bei einem Aufenthalt im Nahen Osten für den Jihad habe ausbilden lassen.

