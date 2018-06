Athen (dpa) - Die griechischen Gewerkschaften machen erneut mit Streiks mobil gegen die drastischen Sparmaßnahmen der Regierung: Der Ausstand soll am Mittwoch mit Streiks in fast allen Bereichen seinen Höhepunkt erreichen. Bereits heute legten die Bus- und Bahnfahrer in Athen für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Am Mittwoch wollen sich u.a. Fluglotsen, Staatsbedienstete und Angestellte der Elektrizitätsgesellschaft beteiligen. Wegen des Fluglotsen-Streiks wird es am Mittwoch keine Flüge von und nach Griechenland geben.

