Stockholm (dpa) - Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Vor den Explosionen schickte der Mann einen Drohbrief, wie die Nachrichtenagentur TT in der Nacht mitteilte. Der Mann starb selbst bei dem Anschlag. Nach offiziell unbestätigten Medienberichten fanden Polizeitechniker mehrere Sprengladungen bei dem Mann. Ungeklärt blieb, in welchem Zusammenhang die zuvor gemeldete Detonation von zwei Autos mit dem Tod des Mannes stand.

