São Paulo (dpa) - 7,1 Kilogramm verteilt auf 60 Zentimeter: In Brasilien hat eine Frau einen besonders gewichtigen Wonneproppen zur Welt gebracht. Die kleine Gisela erblickte das Licht der Welt per Kaiserschnitt. Die Geburt am vergangenen Dienstag war für die 42- jährige Mutter nichts Ungewöhnliches. Zwei ihrer Kinder wogen bei der Geburt sechs beziehungsweise knapp sechs Kilo. Im Schnitt starten Babys mit drei Kilogramm ins Leben. 2009 hatte eine Indonesierin einen 8,7 Kilo schweren Jungen geboren; stolze 10,2 Kilo brachte ein Neugeborener 1955 in Italien auf die Waage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.