Berlin (dpa) - Das Weihnachtsgeschäft hat am dritten Adventswochenende wieder Fahrt aufgenommen. Nachdem Schnee und Eis die Kauflaune unter der Woche gebremst hätten, seien die Kunden gestern wieder in die Geschäfte geströmt. Das teilte der Branchenverband HDE heute mit. In der Summe sei die Woche vor dem dritten Advent damit deutlich besser gelaufen als im vergangenen Jahr. Der Verband rechnet im Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzplus von 2,5 Prozent im Vergleich zu 2009.

