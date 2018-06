New York (dpa) - Gegen die tödlichste Form von Lungenentzündung können jetzt auch Kinder in ärmeren Ländern geimpft werden. Der Stoff wurde zum Auftakt einer globalen Impfaktion erstmals in Nicaragua gespritzt. Er beugt der Infektion mit Pneumokokken vor. Diese Bakterien verursachen auch Hirnhautentzündungen und Blutvergiftungen. Sie töten weltweit mehr als eine halbe Million Kinder im Jahr. Insgesamt sollen Kinder in insgesamt 40 Entwicklungsländern geimpft werden. Die Kosten trägt unter anderem das UN-Kinderhilfswerk.

