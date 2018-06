Madrid (dpa) - Im Leichtathletik-Dopingskandal in Spanien sind sechs der 14 Festgenommenen wieder auf freiem Fuß - unter Auflagen. Einer der Freigelassenen ist der mutmaßliche Dopingarzt Eufemiano Fuentes. Die Polizei hält ihn für den Drahtzieher der Affäre. Ihm und fünf anderen Verdächtigen legte eine Haftrichterin Handel mit verbotenen Substanzen zur Last. Fuentes soll in Zusammenarbeit mit Trainern Dopingpläne für mehrere Sportler entworfen haben. Es geht unter anderem um den Einsatz von Anabolika und Steroiden.

