Brühl (dpa) - Aus dem Einsturzhaus in Brühl hat die Feuerwehr drei Leichen geborgen. Im Laufe des Tages fanden die Rettungskräfte unter den Trümmern den toten Familienvater, die Leiche seiner Partnerin und auch die Leiche der zehnjährigen Tochter des Mannes. Ihr zwölf Jahre alter Bruder war bei dem Unglück gestern verletzt worden. Ein weiterer Bruder war zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Haus. Warum das Haus in der Stadt nahe Köln in die Luft flog, ist noch unklar.

