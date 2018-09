New York (dpa) - Für fast das Doppelte des Schätzpreises ist ein fast 50 Jahre alter Songtext von Bob Dylan versteigert worden. Der Zettel mit den Worten zu «The Times They Are A-Changin'» wurde von Sotheby's in New York für 422 500 Dollar (317 000 Euro) an einen Sammler aus den USA verkauft, bestätigte das Auktionshaus.

Experten hatten bei der Auktion am Freitag nur etwa 250 000 Dollar für das vergilbte, bemalte, geknickte und zerlöcherte Papier erwartet.

«The Times They Are A-Changin'» ist der Titelsong des dritten Albums, das Dylan 1964 nur mit selbst geschriebenen Liedern veröffentlichte. Das Lied wurde am 26. Oktober 1963 in der Carnegie Hall in New York zum ersten Mal gespielt.