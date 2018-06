Stockholm (dpa) - Der Selbstmordattentäter von Stockholm hat wahrscheinlich Komplizen gehabt und ist in England sowie in Ausbildungslagern in Pakistan geschult worden. Zwei Tage nach dem Anschlag mitten in der Einkaufszone von Schwedens Hauptstadt war sich die Staatsanwaltschaft so gut wie sicher, dass es sich bei dem Täter um einen 28-Jährigen handelt. Britische und schwedische Medien berichten übereinstimmend, er sei Schwede irakischer Abstammung. Er habe mit seiner Frau und drei Kindern in der englischen Stadt Luton nördlich von London gewohnt.

