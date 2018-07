Nürnberg (dpa) - Bei einem Brand in einem Nürnberger Altenheim ist am Abend eine 100 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. 20 Bewohner des Altenheims mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Erst vor einer Woche waren bei einem Brand in einem Seniorenheim in Würzburg drei Menschen gestorben.

