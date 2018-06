Offenbach (dpa) - Heute schneit es vor allem noch in Staulagen der östlichen Mittelgebirge und am Alpenrand noch häufig. In den Hochlagen treten Böen aus Nordwest mit Schneeverwehungen auf. Im weiteren Tagesverlauf lassen die Niederschläge am Alpenrand langsam nach.

Vor allem im Westen zeigt sich in der ersten Tageshälfte häufig die Sonne, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nach Osten ist es vielfach stark bewölkt bis bedeckt und es schneit etwas. Später nehmen auch nach Westen und Nordwesten die Wolken wieder zu und nachfolgend fällt, von Nord nach Süd fortschreitend, gebietsweise etwas Schnee. Am ehesten trocken und zeitweise sonnig ist es im Südwesten.

Die Höchsttemperatur erreicht im Nordwesten bis +2 Grad. Sonst liegen die Werte meist zwischen -6 und 0 Grad. In den höheren Lagen werden um -8 Grad erreicht. Der Wind weht schwach, im Nordosten mäßig aus Nord bis Nordwest. An der See ist der Wind teils frisch und zeitweise stark böig aus Nord.