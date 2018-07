FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag über der Marke von 1,34 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3410 Dollar und damit in etwa soviel wie am späten Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7457 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag noch auf 1,3267 (Freitag: 1,3244) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften vor allem zahlreiche Konjunkturdaten aus Europa und den USA im Blick stehen. Während im Euroraum die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht werden, dürften in den USA die Einzelhandelsumsätze starke Beachtung finden. Am Abend steht zudem die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Nachdem die Fed ihre expansive Geldpolitik bereits im November zusätzlich gelockert hatte, rechnen die meisten Experten nicht mit einer abermaligen Lockerung. Wegen des schwachen Arbeitsmarkts hatte Notenbankchef Ben Bernanke zuletzt aber die Möglichkeit einer zusätzlichen Lockerung in Aussicht gestellt.