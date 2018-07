London (dpa) - Wikileaks-Gründer Julian Assange kommt auf freien Fuß. Er wird laut BBC freigelassen, solbald die Kaution 200 000 Pfund hinterlegt wurden. Die schwedische Justiz will keine Berufung gegen den entsprechenden Londoner Gerichtsentscheidung einlegen. Assange wird sexueller Missbrauch zweier Frauen in Schweden zur Last gelegt. Grundlage ist ein in Schweden ausgestellter EU-weiter Haftbefehl. Das Gericht in London hatte die Freilassung gegen Kaution und strenge Auflagen wie etwa einer elektronischen Fußfessel angeordnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.