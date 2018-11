Berlin (dpa) - Hollywood auf dem roten Teppich in Berlin: Angelina Jolie und Johnny Depp sind am Abend die Ehrengäste bei der Europapremiere von «The Tourist». Jolie kam mit ihrem Partner Brad Pitt. Der romantische Thriller ist der zweite Kinofilm von Oscar- Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck. Für den Film standen Jolie und Depp erstmals gemeinsam vor der Kamera. Bei den Kritikern kam «The Tourist» nicht gut an, er ist aber bei der Verleihung der Golden Globes im Rennen. Kinostart ist am Donnerstag.

