Stuttgart (dpa) - In der Südwest-FDP regt sich Widerstand gegen den Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle. Nach einem Bericht der «Südwest Presse» wird Westerwelle in einem offenen Brief aufgefordert, noch vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März den Parteivorsitz abzugeben. Einer der vier Unterzeichner ist dem Blatt zufolge Wolfgang Weng, Ehrenvorsitzender der FDP in der Region Stuttgart, dem größten Bezirksverband im Land. Das Papier soll bundesweit verschickt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.