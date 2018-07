Washington (dpa) - Die US-Raumsonde Voyager 1 nähert sich 33 Jahre nach ihrem Start dem Rand unseres Sonnensystems. Nie zuvor ist laut Nasa ein von Menschen erbautes Objekt so weit geflogen. Seit ihrem Start am 5. September 1977 hat die Sonde bereits 17,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Unter anderem besuchte sie die Planeten Jupiter and Saturn und funkte die ersten detaillierten Bilder von deren Monden zur Erde. Endgültig verlassen wird die Sonde das Sonnensystem in etwa vier Jahren.

