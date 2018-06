Berlin (dpa) - Der Bundesrat will am Freitag über die Hartz-IV- Reform abstimmen. Dabei werden Union und FDP die Mehrheit wahrscheinlich verfehlen, denn das Saarland enthält sich voraussichtlich. In der von CDU-Ministerpräsident Peter Müller geführten Jamaika-Koalition lehnen die Grünen die Reform ab. Das sagte der saarländische Grünen-Chef Hubert Ulrich der «Süddeutschen Zeitung». Damit kann die Reform nicht wie geplant am 1. Januar in Kraft treten. Das Landeskabinett will sich heute festlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.