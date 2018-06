Saarbrücken (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition hat keine Mehrheit für die umstrittene Hartz-IV-Reform im Bundesrat. Bei der entscheidenden Abstimmung am Freitag wird sich das Saarland enthalten. Das hat die Koalition aus CDU, FDP und Grünen bei ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung in Saarbrücken festgelegt, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Grünen haben Bedenken gegen die Regierungsvorlage. Damit ist fraglich, ob die Hartz-IV-Reform zum 1. Januar 2011 in Kraft treten kann.

