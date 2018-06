Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze will die deutschen Truppen schon ab Mitte kommenden Jahres aus Afghanistan abziehen. Spätestens 2015 soll der Einsatz abgeschlossen sein. Das geht aus einem Positionspapier von Parteichef Sigmar Gabriel und Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hervor. Es wurde heute auf einer Afghanistan-Konferenz der SPD in Berlin vorgelegt. Die Bundesregierung will die Truppen ab frühestens Ende 2011 reduzieren und hat sich noch nicht auf ein Enddatum für den Abzug festgelegt.

