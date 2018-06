Washington (dpa) - Der US-Sondergesandte für Afghanistan und Pakistan, Richard Holbrooke, ist gestorben. Das meldete der US-Sender CNN. Der 69-Jährige lag nach einem Riss der Hauptschlagader seit Freitag in einem Krankenhaus in Washington. Der Top-Diplomat war vor allem als Architekt des Dayton-Friedensabkommens von 1995 bekannt, mit dem der Krieg in Bosnien beendet wurde. Zuletzt half er der Regierung von US-Präsident Barack Obama, den mit Spannung erwarteten Zwischenbericht über den Krieg in Afghanistan zu erarbeiten.

