Berlin (dpa) - Kanzlerin Merkel zeigt sich vor dem EU-Gipfel kämpferisch. Gemeinsame Staatsanleihen seien keine Lösung, sagte sie in ihrer Regierungserklärung. Bei europäischen Partnern und der Opposition stößt sie damit auf harsche Kritik. In Athen gibt es schwere Krawalle gegen den Sparkurs, Spanien droht an den Märkten neues Ungemach.

