Inhalt Seite 1 — Dax hält Verluste in Grenzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) ­ Der Dax hat seine Verluste trotz Sorgen um die Finanzlage Spaniens in Grenzen halten können. Der Leitindex ging mit minus 0,16 Prozent bei 7016,37 Punkten aus dem Handel, nachdem er zwischenzeitlich bis zu 0,90 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag gelegen hatte.

Der MDax gewann sogar 0,20 Prozent auf 9921,28 Punkte, während der TecDax um 0,50 Prozent auf 831,84 Punkte sank.

Auf die Stimmung drückte, dass die Ratingagentur Moody's nur zweieinhalb Monate nach der letzten Abstufung prüft, die Bonität Spaniens erneut herabzusetzen. «Das hat die Märkte beeindruckt, sollte sie aber nicht nachhaltig belasten», sagte Aktienexperte Tilmann Galler von JPMorgan Asset Management. Dafür seien die makroökonomischen Daten zu positiv. «Man sieht auf breiter Front, dass die Frühindikatoren in den USA nach oben drehen.» In den USA hatte sich etwa die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe im US- Bundesstaat New York ­ gemessen im Empire-State-Index ­ aufgehellt. Zudem war die US-Industrieproduktion stärker als erwartet gestiegen.

Die Überlegungen von Moody's machten den Bankenwerten zu schaffen. Die Aktien der Deutschen Bank büßten 1,69 Prozent auf 39,485 Euro ein. Dass der Verkauf der Tochter BHF-Bank einem «Handelsblatt»- Bericht zufolge nicht von der Stelle kommt, spielte einem Börsianer zufolge kaum eine Rolle. Commerzbank-Titel verloren indes 1,00 Prozent auf 5,840 Euro.

Abgeschlagenes Dax-Schlusslicht waren mit minus 5,73 Prozent auf 44,195 Euro die Papiere von Beiersdorf nach negativ aufgenommenen Gewinnzielen. Der Konsumgüterhersteller erwartet wegen steigender Investitionen in seine Marken im kommenden Jahr einen stabilen Umsatz, aber weniger Gewinn. Die am Freitag gesenkten Renditeziele für 2010 seien bereits eine «versteckte Gewinnwarnung gewesen», kommentierte Analyst Marco Günther von der Hamburger Sparkasse. Die Stimmung für die Aktie habe sich zuletzt deutlich eingetrübt.

Klar besser entwickelten sich die Aktien von Siemens nach dem angekündigten Verkauf des IT-Dienstleisters SIS an das französischen Informationstechnologie-Unternehmen Atos Origin. Die Papiere verbuchten als Spitzenreiter im Dax einen Aufschlag von 2,26 Prozent auf 93,19 Euro. Mit dem Schritt werde Siemens einen großen Verlustbringer los, sagte ein Börsianer.

Die Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten K+S gewannen 1,59 Prozent auf 54,870 Euro. Das Unternehmen hatte am Vortag die Preise für Kali-Standarddünger erhöht. Ein Analyst wies zudem darauf hin, dass die Lagerbestände an Kalidüngemitteln bei nordamerikanischen Produzenten für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrig seien. Vor diesem Hintergrund seien weitere Preiserhöhungen denkbar.