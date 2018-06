Inhalt Seite 1 — Merkel: Euro ist krisenfest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf die harsche Kritik an ihrem Euro-Krisenmanagement mit einem Neun-Punkte-Plan geantwortet.

Nothilfen für angeschlagene Euro-Länder dürften auch künftig nur ein «letztes Mittel» sein, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die SPD warf der Kanzlerin vor, die Krise nicht ernst genug zu nehmen.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs kommen an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen, um die gemeinsame Währung dauerhaft krisensicher zu machen.

Als größte Wirtschaftsmacht nehme Deutschland seine Verantwortung besonders ernst, sagte Merkel. Sie erwarte vom EU-Gipfel einen «präzisen und eng gefassten» Beschluss zum neuen Euro- Krisenmechanismus von Mitte 2013 an. Nach dem Willen Merkels sollen die nötigen Vertragsänderungen - die auch eine Beteiligung privater Gläubiger wie Banken möglich machen soll - im März 2011 auf den Weg gebracht werden.

Euro-Bonds - gemeinsame europäische Anleihen - erteilte Merkel erneut eine klare Absage. Bei diesem Nein hat Merkel die Unterstützung des französischen Staatschefs Nicolas Sarkozy. Entscheidend sei, Wirtschaftspolitik und Wettbewerbsfähigkeit der 27 EU-Staaten stärker anzugleichen: «Darauf müssen wir hinarbeiten», sagte sie.

Die SPD warf der CDU-Chefin vor, kein Wort über die Probleme der Europäischen Zentralbank (EZB) verloren zu haben. Die bei der EZB nötige Kapitalerhöhung als Folge des massiven Aufkaufs von Staatsanleihen aus Euro-Ländern sei ein letztes Alarmsignal, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier.

«Dieses Alarmsignal wollen Sie nicht hören.» Die Zeit des Durchmogelns und Durchwurstelns sei vorbei. Es bestehe die Gefahr, dass die EZB zu einer «Bad Bank» in Europa werde, warnte der Ex- Außenminister. In «schlechte Banken» werden seit Ausbruch der Krise schlechte Anleihen ausgelagert.