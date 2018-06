Bundeswehr wird früher zur Freiwilligenarmee

Berlin (dpa) - Mehr als fünf Jahrzehnte mussten junge Leute auch gegen ihren Willen Wehr- oder Zivildienst leisten. Schon Anfang 2011 ist damit Schluss. Im Januar werden zum letzten Mal junge Männer auch gegen ihren Willen zur Bundeswehr eingezogen. Bereits beim zweiten Einberufungstermin im nächsten Jahr - am 1. März - werden nur noch Freiwillige ihren Wehrdienst antreten. Das Kabinett beschloss neben dem Aussetzen von Wehrpflicht und Zivildienst auch die Verkleinerung der Bundeswehr von rund 240 000 auf bis zu 185 000 Soldaten.

Merkel zeigt vor EU-Gipfel Härte

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt in der Euro- Krise hart: Beim EU-Gipfel will sie Schuldensündern nicht entgegenkommen. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel erteilte sie trotz harscher Kritik von europäischen Partnern gemeinsamen Euro-Anleihen eine klare Absage. Sie betonte aber auch: Niemand in Europa werde alleingelassen, niemand werde fallengelassen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte in ungewohnt scharfer Form Deutschland und Frankreich vor einem «Machtanspruch».

Castor-Transport verlässt Neunkirchen

Neunkirchen (dpa) - Der Castor-Transport mit Atommüll an Bord hat nach einem Zwischenstopp den Bahnhof im saarländischen Neunkirchen verlassen. Atomkraftgegner rechnen damit, dass die Route von dort über Kaiserslautern und Neustadt nach Ludwigshafen und von dort weiter nach Baden-Württemberg führt. Die Bundespolizei machte zur geplanten Strecke keine Angaben. Entlang der Route durch die Pfalz planen Atomkraftgegner Mahnwachen. Der Transport ist auf dem Weg ins Zwischenlager bei Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Neue Rundfunkabgabe beschlossen