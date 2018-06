Saarbrücken (dpa) - Der nächste Castor rollt: Begleitet von kleineren Protesten ist ein Transport mit radioaktivem Müll durch den Südwesten Deutschlands gefahren. Der Zug mit etwa 2500 Brennstäben an Bord ist auf dem Weg von Frankreich zum Zwischenlager bei Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Am Nachmittag überquerte er bei Saarbrücken die deutsch-französische Grenze. Die größten Proteste von Atomgegnern werden am Zielort erwartet, wo der Castor morgen erwartet wird. Die Bahnstrecke wird von Sicherheitskräften überwacht.

