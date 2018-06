Würzburg (dpa) - Beim spektakulären Unfall eines Linienbusses im Spessart ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Der Bus war bei Schnee- und Eisglätte in ein Mehrfamilienhaus in Miltenberg gekracht. Die Polizei in Würzburg hatte zunächst von zwei Toten und mehreren Verletzten gesprochen. Wie viele Menschen in dem Bus unterwegs waren, ist noch unklar.

