Berlin (dpa) - Große Teile Deutschlands bereiten sich auf viel Neuschnee vor. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor dem Tief «Petra», das morgen Unwetter mit massivem Schneefall über Nordrhein-Westfalen und den nördlichen Teil Deutschlands bringen soll. In ganz Schleswig- Holstein und Teilen Niedersachsens und Sachsens bleiben die Schulen geschlossen. Schon heute sorgte das Winterwetter wieder für Probleme auf den Straßen. In Miltenberg in Unterfranken krachte ein Bus mit voller Wucht in ein Wohnhaus. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.

