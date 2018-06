Leverkusen (dpa) - Gruppensieger Bayer Leverkusen hat im dichten Schneetreiben in der BayArena den Durchblick behalten, für Titelverteidiger Atlético Madrid war nach der Vorrunde Endstation.

Durch das 1:1 (0:0) überstand der Werksclub die Gruppenphase der Fußball-Europa League ohne Niederlage und blieb zudem im elften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Bei schwierigen Bedingungen brachte Patrick Helmes den Tabellenzweiten der Bundesliga in Führung (69.), Fran Mérida (72.) schaffte nur noch den Ausgleich für die enttäuschenden Spanier, die sang- und klanglos ausschieden.

«Wir sind Gruppensieger und ungeschlagen. Das haben wir uns hart erarbeitet», lobte Bayer-Torjäger Stefan Kießling, sichtlich erfreut über sein gelungenes Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause. «Wir haben in der Europa League eine starke Leistung geboten.» Sein Coach Jupp Heynckes schonte in der sportlichen bedeutungslosen Partie mehrere Stammspieler für das kommende Bundesliga-Duell gegen Freiburg und rotierte gleich neun neue Spieler in die Anfangsformation. Nur Gonzalo Castro und Renato Augusto standen bereits zuvor beim 4:2 in Hamburg in der Startelf. Für den verletzten Stammkeeper René Adler bekam Fabian Giefer eine Bewährungschance.

Im Gegenteil zu Adler nimmt Michael Ballack wieder am Mannschaftstraining teil. Der 34-Jährige hatte Stunden vor dem Spiel mit einem Interview für Wirbel gesorgt, in dem er in der K-Frage seine Kritik an Bundestrainer Joachim Löw und Philipp Lahm erneuerte. Ballack erlebte das letzte Gruppenspiel frierend auf der Tribüne, auf dem glitschnassen Rasen entwickelte sich trotz der schwierigen Verhältnisse ein ordentliches Spiel. Bayer, sichtlich bemüht um das gewohnte Direktspiel, bekam von den Madrilenen zunächst überraschend viel Raum angeboten, der letzte Pass in die Spitze war aber zu oft zu ungenau. Auch der Sechste der Primera Division, in der Heimat immerhin 17 Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona, kombinierte gefällig und zeigte vor allem mehr Zug zum gegnerischen Tor.

Nach 20 Minuten hatte sich Atlético ein leichtes Übergewicht erspielt. Diego Forlan, bester Akteur der WM in Südafrika, vergab gleich dreimal in aussichtsreichen Situationen die Führung für die Gäste. In der zehnten Minute rutschte er nach einer scharfen Hereingabe von Raul Garcia nur um Zentimeter am 1:0 vorbei. 22 Minuten später scheiterte der Stürmerstar aus Uruguay aus drei Metern an Giefer, und in der 38. Minute rauschte sein Linksschuss von der Strafraumgrenze aus um Haaresbreite am Bayer-Kasten vorbei.

Zu Beginn der zweiten Hälfte durfte Kießling erstmals nach seinem Syndesmosebandriss wieder ran. Spielkultur wurde allerdings mit jeder Minute schwieriger, der rote Ball immer öfter vom weißen Untergrund gebremst. Nach einem missglückten Abwehrversuch setzte Helmes in der 57. Minute einen Volleyschuss noch knapp neben das Tor. In der 69. Minute verwertete er Kießlings Kopfball-Vorlage mit seinem vierten Treffer dieser Europa League-Saison zum 1:0. Bayer war nach der Pause die klar bessere Mannschaft, kassierte aber völlig unnötig den Ausgleich. Mérida, gerade zehn Sekunden auf dem Platz, traf zum 1:1.