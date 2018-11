Deutsche Biathleten weiter ohne Podestplatz

Pokljuka (dpa) - Die deutschen Biathleten warten weiter auf den ersten Podestplatz im WM-Winter. Beim Sieg des Österreichers Daniel Mesotitsch kam Andreas Birnbacher aus Schleching am Donnerstag im slowenischen Pokljuka im Einzelrennen als bester Deutscher nur auf Rang elf. Mesotitsch benötigte für die 20 Kilometer 52:05,6 Minuten und hatte im Ziel 58,4 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Benjamin Weger. Den dritten Platz belegte der Ukrainer Sergej Sednew.

FIFA schließt Winter-WM 2022 in Katar nicht aus

Abu Dhabi (dpa) - Der Fußball-Weltverband schließt eine Winter- Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht mehr grundsätzlich aus. FIFA- Generalsekretär Jerome Valcke bezeichnete dies am Rande der Club- Weltmeisterschaft in Abu Dhabi im Interview der Nachrichtenagentur AP als eine Möglichkeit. Allerdings sei es «nicht so leicht», weil dafür der internationale Spielkalender verändert werden und das Einverständnis der nationalen Ligen und Verbände eingeholt werden müssten, betonte Valcke am Donnerstag. Die Forderung nach einer Verlegung der WM in zwölf Jahren aus der heißen Jahreszeit in den Winter hatte unter anderem Franz Beckenbauer erhoben.

Zweitliga-Spiel Aue gegen Frankfurt abgesagt

Aue (dpa) - Die 2. Fußball-Bundesliga hat die erste Spielabsage dieser Saison zu verzeichnen. Wegen des anhaltenden heftigen Schneefalls ist die Hinrunden-Partie des FC Erzgebirge Aue am Freitag gegen den FSV Frankfurt abgesagt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag nach einer Begehung durch die Platzkommission mit.

Ballack bilanziert: «Seuchenhalbjahr»