Berlin (dpa) - Die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geplante Finanztransaktionssteuer nimmt konkrete Formen an. Der dafür vorgesehene Steuersatz könnte bei 0,01 Prozent liegen, bestätigten Koalitionskreise am Donnerstag in Berlin.

Zur Debatte standen zuletzt auch Steuersätze von 0,05 und 0,1 Prozent. Offen ist unter anderem, ob und wie stark Kleinsparer betroffen wären. Die Finanzbranche lehnt die neue Abgabe vehement ab. Die Banken gehen davon aus, dass die Steuer ohnehin nicht kommt, da es auf EU-Ebene bisher keinen Konsens dafür gibt. Die Pläne sind noch in einem frühen Stadium und werden auf ihre Machbarkeit hin geprüft.

FDP-Generalsekretär Christian Lindner stellte klar, dass die Einführung einer Finanzmarktsteuer für die Liberalen «unter der Voraussetzung eines abgestimmten Vorgehens in der Europäischen Union und nicht allein in der Euro-Gruppe oder gar nur in Deutschland» stehe. «Wir vertrauen darauf, dass der Bundesfinanzminister den Finanzplatz Deutschland nicht beschädigen will.»

Die Finanzmarktsteuer ist Teil des Sparpakets der schwarz-gelben Koalition und käme zusätzlich zur Bankenabgabe. Schäuble strebt von 2012 an jährliche Einnahmen von zwei Milliarden Euro an.

Eine Transaktionssteuer könnte sämtliche Geschäfte und Produkte auf den Finanzmärkten betreffen - von Aktien über Devisen, Anleihen, Rohstoffen bis hin zu anderen riskanten Papieren. Die Steuer würde aber nicht nur Zocker treffen, sondern auch solide Marktakteure. Banken könnten die Steuer bei jedem Kauf- und Wiederverkauf auf Kunden abwälzen, sagen Kritiker. Befürworter sehen dagegen keinen Schaden für die Wirtschaft und für Kleinanleger.

Der Staat würde mit einer Finanztransaktionssteuer weit mehr einnehmen als jene zwei Milliarden Euro im Sparpaket. Schätzungen gehen davon aus, dass bei einem Steuersatz von 0,01 Prozent Einnahmen zwischen 12 und 20 Milliarden Euro zu erwarten sind. Bei einem Steuersatz von 0,05 Prozent könnten es etwa 30 Milliarden Euro sein.

Die zuständige Referatsleiterin aus der Steuerabteilung des Finanzministeriums hat nach einem Bericht der «Financial Times Deutschland» (FTD/Donnerstag) deutlich gemacht, dass die Regierung keine Lenkungswirkung auf die Finanzgeschäfte ausüben wolle. Es gehe allein darum, zusätzliche Einnahmen für den Staat zu erzielen.