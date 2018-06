Berlin (dpa) - In der FDP wird immer offener über einen Rückzug Guido Westerwelles vom Parteivorsitz diskutiert - doch der FDP-Chef will seine Posten nicht kampflos räumen. Der Vorsitzende sei kämpferisch, hieß es im Umfeld von Westerwelle. Zuletzt war es der einflussreiche liberal-konservative «Schaumburger Kreis», der sich gestern getroffen hat, um über einen schnellen Rückzug Westerwelles von der Parteispitze zu beraten - möglichst schon zum Dreikönigstreffen der Partei Anfang Januar in Stuttgart.

