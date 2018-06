Frankfurt/Main (dpa) - Schneefront «Petra» sorgt für massive Behinderungen am Frankfurter Flughafen. An Deutschlands größtem Airport wurden rund 100 von knapp 1400 Flügen gestrichen. 75 Flüge, meist Kurzstrecken, seien wegen Problemen an anderen Flughäfen nicht nach Frankfurt gekommen, sagte ein Sprecher. Die Situation sei zar nicht dramatisch, es gebe aber Verzögerungen und Verspätungen. Der Deutsche Wetterdienst gab inzwischen für fast alle Bundesländer Unwetterwarnungen heraus.

