Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU- Gipfel den Vorwurf eines zu machtbewussten Auftritts Deutschlands in Europa zurückgewiesen. Deutschland diktiere niemandem etwas, sagte die Kanzlerin der «Bild»-Zeitung mit Blick auf die Diskussion um die Einführung gemeinsamer Euro-Anleihen. Der belgische Ex-Premier Guy Verhofstadt appellierte an Merkel, in Brüssel ein klares Signal für «mehr Europa» zu setzten. Polens Ministerpräsident Donald Tusk warnte vor einem Auseinanderdriften der EU.

