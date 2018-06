Washington (dpa) - Die USA wollen den britischen Konzern BP wegen der Ölpest im Golf von Mexiko mit einer Milliardenklage vor Gericht zerren. Die Regierung auch acht andere Unternehmen verklagt. Sie würden gegen Umweltgesetze und Sicherheitsregularien verstoßen und hätten damit die größte Naturkatastrophe in der Geschichte der USA verursacht, sagte Justizminister Eric Holder in Washington. Ziel der Zivilklage sei, die Firmen für alle entstandenen Kosten haftbar zu machen - also etwa für die massiven Reinigungsarbeiten.

