Berlin (dpa) - Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat kurz vor dem EU-Gipfel vor einer wachsenden Spaltung der EU gewarnt. In der Union werde das gemeinschaftliche Denken schwächer, sagte Tusk der Zeitung «Die Welt». So werde etwa die Teilung in die Länder der Eurozone und die anderen Länder immer schärfer. Die EU-Staaten wollen heute beim Gipfel in Brüssel weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro beraten. Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern klargemacht, dass sie Schuldensündern nicht entgegenkommen wolle.

