Frohes Fest für die Wirtschaft - ifo-Index steigt

München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist zu Weihnachten in Festtagsstimmung. Überraschend kletterte der ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember von 109,3 Punkten im Vormonat auf 109,9 Punkte, wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung am Freitag in München mitteilte. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung und der siebte Anstieg in Folge. Viele Experten hatten dagegen wie schon in den Vormonaten mit einer leichten Eintrübung gerechnet, die aber wieder ausblieb. Im gesamten Jahresverlauf sei das Konjunkturbarometer rasant gestiegen, erklärte ifo-Präsident Hans- Werner Sinn. «Nach dem Anstieg des Exports waren für den Aufschwung vor allem die Investitionen verantwortlich. Perspektivisch zeichnet sich nun auch eine Verbesserung beim Konsum ab.»

Siemens trennt sich vom Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann =

München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens trennt sich von seinem Anteil am Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann. Der Konzern verkaufe seine 49-Prozent-Beteiligung an der Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) an die Wegmann-Gruppe, der bisher schon 51 Prozent von KMW gehörten, teilte Siemens am Freitag in München mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Wenn die Kartellbehörden zustimmen, soll der Verkauf im ersten Kalenderquartal 2011 abgeschlossen sein. Mit der Transaktion konzentriere sich Siemens weiter auf seine Kernsektoren Industrie, Energie und Gesundheit, sagte Finanzchef Joe Kaeser.

Moody's senkt Irland-Rating um fünf Noten und warnt =

Dublin (dpa) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Irlands um gleich fünf Noten reduziert. Irland bekomme jetzt nur noch die Note «Baa1» nach zuvor «Aa2», teilte Moody's am Freitag mit. Gleichzeitig warnte Moody's vor einer weiteren Herabstufung, falls das Land seine Schuldenentwicklung nicht auf absehbare Zeit unter Kontrolle bringe. Die Note «Baa1» liegt nur noch zwei Noten über Ramschniveau. Erst am Donnerstagabend hatte Moody's Griechenland mit einer erneuten Herabstufung gedroht.

Lindt scheitert im Schokohasen-Streit vor EU-Gericht =