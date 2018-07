Hartz-IV-Reform im Bundesrat vorerst gestoppt

Berlin (dpa) - Die letzte Bundesratssitzung des Jahres hat keine Überraschungen gebracht: Die Hartz-IV-Reform bekam wie erwartet keine Mehrheit - die Reform der Sicherungsverwahrung dagegen ging trotz Kritik durch. Sie wird auf schwere Delikte beschränkt. Nachträgliche Sicherungsverwahrung wird abgeschafft. Täter, die nach einem Straßburger Urteil eigentlich freizulassen sind, sollen untergebracht werden können, wenn sie psychisch gestört sind. Ist die Freilassung nicht zu verhindern, sind elektronische Fußfesseln möglich.

Eurozone bekommt Wirtschaftsregierung

Brüssel (dpa) - Die Euro-Staaten wollen im Kampf gegen die Schulden- und Währungskrise ihre Wirtschaftspolitik enger verzahnen. Schon im nächsten Jahr werde es dazu konkrete Absprachen geben, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel an. Das Konzept einer europäischen Wirtschaftsregierung stieß in Deutschland bisher auf Skepsis. Der zweitägige Gipfel brachte außerdem einen dauerhaften Auffangschirm für von der Pleite bedrohte Euro-Staaten auf den Weg.

Nordkorea droht mit «massiveren» Militärschlägen

Seoul (dpa) - Säbelrasseln im südchinesischen Meer: Nordkorea hat nach seinem Angriff auf eine bewohnte südkoreanische Insel im November mit noch «massiveren» Militärschlägen gedroht. Die nordkoreanische Volksarmee warnte mit kriegerischen Tönen vor Schießübungen. Diese wollen die südkoreanischen Streitkräfte in den kommenden Tagen auf der beschossenen Insel Yonpyong im Gelben Meer durchführen. Bei dem Granatenbeschuss der Insel nahe der umstrittenen Seegrenze waren vier Südkoreaner ums Leben gekommen.

Saar-Regierungschef Müller soll Verfassungsrichter werden