Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Pop-Diva Mariah Carey behielt es lange für sich, dass sie ein Baby erwartet. Nun gab ihr Mann Nick Cannon ein weiteres Geheimnis preis: Die Sängerin ist mit Zwillingen schwanger. Wie «People.com» berichtete, setzte der 30 Jahre alte Cannon den Spekulationen über den wachsenden Babybauch seiner zehn Jahre älteren Frau in seiner Radioshow ein Ende.

US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle hätten es zufälligerweise als Erste erfahren, verriet Cannon. Bei einem Weihnachtskonzert in Washington am vorigen Sonntag hätten sie Carey Backstage gefragt, ob sie Zwillinge erwarte. Die Sängerin hätte es dem Präsidenten und der First Lady in der Aufregung einfach erzählt.

Das auf natürliche Weise entstandene Baby werde im Frühjahr zur Welt kommen, hatte das Paar im Oktober verkündet. Damals gab sie noch an, sie wolle vor der Geburt nicht wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Cannon berichtete in dem Gespräch, dass Carey vor zwei Jahren ganz am Anfang einer Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten habe. Das sei kurz nach ihrer Hochzeit in Monte Carlo gewesen.