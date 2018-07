Inhalt Seite 1 — Hartz-IV-Reform im Bundesrat gestoppt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Das umstrittene schwarz-gelbe Hartz-IV-Paket liegt vorerst auf Eis. Die Erhöhung des Regelsatzes um 5 auf 364 Euro und das Bildungspaket für bedürftige Kinder wurden im Bundesrat von den Ländern gestoppt. Das Gesetz bekam keine Mehrheit.

Weitere Top-Themen waren die Gesundheitsreform und die Neuregelung der Sicherungsverwahrung für Schwerverbrecher.

HARTZ IV: Die vom Bundestag beschlossenen Hartz-IV-Neuregelungen werden wohl nicht wie vorgesehen zum 1. Januar in Kraft treten können. Der Gesetzentwurf landet nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, der einen Kompromiss finden muss. SPD und Grüne fordern erhebliche Nachbesserungen.

HARTZ-IV-WOHNKOSTEN: Ein Dauerbrenner ist der Bund-Länder-Streit um die Verteilung der Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger. Die Länder sehen sich durch den aktuell geltenden Berechnungsschlüssel benachteiligt: Es geht um Milliarden. Statt an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften soll sich die Abrechnung nach Ländermeinung künftig an den tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten orientieren. Für eine Neuregelung rief der Bundesrat den Vermittlungsausschuss an.

SICHERUNGSVERWAHRUNG: Die Sicherungsverwahrung wird zum Jahresbeginn grundlegend reformiert und auf schwere Delikte beschränkt. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung wird grundsätzlich abgeschafft. Täter, die nach einem Straßburger Urteil vom 17. Dezember 2009 eigentlich freizulassen sind, sollen untergebracht werden können, wenn sie «psychisch gestört» sind. Ist die Freilassung nicht zu verhindern, sind elektronische Fußfesseln möglich.

GESUNDHEITSREFORM: Der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt zum Jahresbeginn von 14,9 auf 15,5 Prozent. Wenn die Kassen mit dem Geld nicht auskommen, können sie unbegrenzt Zusatzbeiträge erheben. Ein Sozialausgleich aus Steuermitteln soll vor Überlastung schützen.

ARZNEIMITTEL: Jährlich sollen hier zwei Milliarden Euro gespart werden. Pharmahersteller sollen den Nutzen neuer hochpreisiger Mittel künftig nachweisen. Binnen eines Jahres muss der Hersteller mit dem Kassen-Verband den endgültigen Preis aushandeln.