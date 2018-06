Berlin (dpa) - Wegen des Winterwetters geht den ersten Tankstellen in Deutschland der Treibstoff aus. Die Tanklastzüge kommen auf den schneebedeckten Autobahnen und Bundesstraßen nicht durch - deshalb sind in einigen Regionen Lieferungen ausgeblieben. In NRW verhängten die Behörden zeitweise ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Schnee und Eis behindern auch die Auslieferung der Weihnachtspakete. Ein Postsprecher sagte aber, man gehe davon aus, dass am kommenden Mittwoch abgegebene Geschenke pünktlich bis Heiligabend ankommen.

