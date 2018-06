Gröden (dpa) - Riesen-Überraschung beim Ski-Weltcup in Gröden: Stephan Keppler hat beim Super-G in Italien den ersten Podestplatz seiner Karriere eingefahren. Der Skirennfahrer aus Ebingen musste sich als Zweiter nur dem Österreicher Michael Walchhofer geschlagen geben. Keppler schaffte mit dem Coup knapp zwei Monate vor der Heim- WM in Garmisch-Partenkirchen erst das dritte Top-10-Ergebnis seiner Weltcup-Karriere. Den letzten deutschen Podestplatz im Super-G hatte Markus Wasmeier mit seinem Sieg im Jahr 1991 eingefahren.

