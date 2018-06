London (dpa) - Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich an die Menschen in den USA gewandt. Er bat sie, die Enthüllungsplattform und ihn persönlich zu unterstützen. Wikileaks habe zwar bereits viele Helfer in verschiedenen Teilen der USA, und er selber ein Anwalts- Team, sagte Assange zu Journalisten. Es müsse aber juristische Attacken gegen die Institutionen geben, die Wikileaks und ihn persönlich in den USA unter Beschuss genommen hätten. Assange war gestern auf Kaution aus der Haft in London entlassen worden.

