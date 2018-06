Brüssel (dpa) - Das Winterwetter sorgt weiter für große Probleme im europäischen Luftverkehr. In Brüssel sind knapp 4000 Passagiere am Flughafen gestrandet. Viele haben kein Visum für Belgien, sie müssen die Nacht im Flughafengebäude verbringen. In Deutschland ist besonders der Airport in Frankfurt betroffen. Dort musste sogar die Polizei eingreifen, nachdem es zu Tumulten in der Schlange vor der Gepäckabfertigung kam. Auch mit Zug und Auto hatte man quer durch Europa schlechte Karten - Schnee und Eis sorgten für Verspätungen und Staus.

