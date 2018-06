Berlin (dpa) - Der legendäre US-Rockmusiker und Maler Don Van Vliet alias Captain Beefheart ist tot. Wie die Zeitschrift «Entertainment Weekly» auf ihrer Online-Seite unter Berufung auf die New Yorker Michael Werner Gallery berichtet, starb der Künstler im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer langjährigen Multiple- Sklerose-Erkrankung. Die Galerie hatte seit 1985 Ausstellungen mit Bildern Van Vliets in den USA und Deutschland präsentiert. Das von Frank Zappa produzierte avantgardistische Captain- Beefheart-Album «Trout Mask Replica» gilt als Meilenstein der Rockgeschichte.

