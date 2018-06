Pokljuka (dpa) - Michael Greis ist als Dritter erstmals in dieser Saison in einem Biathlon-Weltcup-Rennen auf das Podest gelaufen. Im Sprint von Pokljuka musste sich der dreimalige Turin- Olympiasieger nur dem Schweden Björn Ferry und dem Norweger Tarjei Boe geschlagen geben. Für den zwölften Weltcup-Sieg in einem Einzelrennen fehlten dem am Schießstand fehlerfrei gebliebenen 34-Jährigen nur 8,7 Sekunden. Für die deutschen Biathleten war es der erste Podestplatz in diesem Winter.

